Planalto formaliza Major Vitor Hugo como líder do governo na Câmara

A Presidência da República formalizou no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 4, a indicação do deputado Major Vitor Hugo para exercer a função de líder do governo na Câmara dos Deputados.



Eleito pela primeira vez como deputado federal, Major Vitor Hugo é do PSL de Goiás e tem 41 anos. O anúncio de seu nome para o cargo foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro ainda em meados de janeiro pelo Twitter. "Comunico que a Liderança do Governo na Câmara será exercida pelo Deputado Federal Major Vitor Hugo (PSL/GO), advogado e consultor legislativo concursado desde 2015", escreveu Bolsonaro à época.



O líder do governo tem como tarefa articular com as bancadas aliadas a votação de projetos de interesse do Planalto. Somente seu partido, o PSL, o mesmo do presidente, elegeu 52 deputados para esta legislatura, a segunda maior bancada. Ficou atrás do PT, com 56 eleitos. Major Vitor Hugo foi eleito em outubro do ano passado com 31.190 votos, de acordo com dados da Justiça Eleitoral.