Governo Bolsonaro busca neutralizar adversários no Congresso

Com prioridade para aprovar reforma da Previdência, articulações no Congresso serão capitaneadas pelo ministro da Casa Civil, Ony Lorenzoni, com apoio dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre (foto: Pedro França/Agência Senado %u2013 18/1/18)

Brasília – O governo está pronto para iniciar as articulações pela reforma da Previdência. A pauta é a prioridade da agenda econômica do Palácio do Planalto. O texto almejado está pronto, mas ainda espera o aval do presidente Jair Bolsonaro, que se recupera de cirurgia para a retirada de bolsa de colostomia e a reconstrução intestinal. Enquanto o martelo não é batido, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, inicia nesta semana a interlocução com líderes partidários e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).



A articulação política capitaneada por Lorenzoni atacará em duas frentes. Na Câmara, a ordem é abrir o diálogo com os presidentes de comissões estratégicas que vão debater e aprovar ou não pautas da agenda econômica. A expectativa é que ainda amanhã haja alguma definição sobre a ocupação desses espaços. A atenção da Casa Civil está voltada, sobretudo, para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que submete a análise todas as propostas. A comissão deve ficar com o PSL, partido de Bolsonaro. Os olhares também estarão voltados para a Comissão de Finanças e Tributação (CFT), responsável por avaliar a adequação financeira das matérias apresentadas.





Os coordenadores das principais comissões serão indicados pelos líderes partidários do bloco que apoiou Maia, o que facilita a interlocução da Casa Civil. A divisão será acompanhada de perto pelo secretário especial para a Câmara da pasta, Carlos Manato, que se reunirá amanhã com o presidente da Câmara. Também amanhã, o Senado deve definir a ocupação de espaços. Haverá reunião de líderes para indicar os senadores responsáveis pelas comissões, com definição prevista para a quarta-feira. O mesmo mapeamento e diálogo feito na Câmara pelo governo se repetirá no Senado, mas a prioridade inicial será outra.



A articulação política quer pacificar a relação com o senador Renan Calheiros (MDB-AL). Experiente, o parlamentar transita bem entre a esquerda e a direita. Candidato à disputa pela Presidência da Casa, o congressista criticou a falta de lisura na eleição que deu a vitória à Alcolumbre. Para contornar a saia justa e colocar panos quentes no desconforto, interlocutores de Bolsonaro defendem que ele próprio converse com o senador.



Outra medida adicional estudada pelo Planalto é oferecer a liderança do governo no Senado a um senador do MDB, o maior partido da Casa. Para a interlocução política, é uma forma de pacificar e evitar rusgas com Calheiros. Uma alternativa é costurar a liderança em torno do senador Esperidião Amin (PP-SC), o segundo mais votado para a presidência da Casa.



A pacificação no Senado nestes primeiros dias será feita por Lorenzoni, que intensificará ainda mais o diálogo. Nos últimos dias, o ministro recebeu indicações de senadores recomendados por Alcolumbre, e, agora, vai encontrá-los amanhã no Parlamento. A ideia do ministro é mostrar prestígio aos senadores e oferecer a liderança do governo no Congresso a um parlamentar da Casa no primeiro ano. No entanto, avisará, que, no próximo ano, a liderança deve ficar com alguém da Câmara.



A estratégia do governo para apaziguar a relação no Senado em prol das reformas é positiva, avalia o sociólogo e cientista político Fábio Metzger, professor da Uniesp. “Maia vai dar operacionalidade dentro da Câmara e o governo precisa buscar o mesmo no Senado. Precisará evitar problemas com o Renan e uma dissidência interna entre o MDB será fundamental. De qualquer forma, acredito que, como todo governo que começa, Bolsonaro vai apanhar e aprender. Mas vai correr muitos riscos”, pondera.



Pé direito



Toda a articulação está sendo meticulosamente trabalhada para iniciar o ano legislativo no Parlamento com o pé direito. Afinal, o governo foi alertado por Maia de que ainda não há votos suficientes para aprovar uma proposta como a reforma da Previdência. Por isso, a Casa Civil entende que a costura minuciosa na Câmara e no Senado será necessária para montar uma base aliada forte e evitar que a pressa se transforme em derrota no curto prazo.



A proposta de mudanças nas regras de aposentadoria que se encontra sob análise de Jair Bolsonaro deve aproveitar o texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016, com algumas alterações por emenda. Retomar pautas que ficaram pendentes ao fim do governo do ex-presidente Michel Temer deve ser a tônica na trajetória inicial da agenda econômica. A cessão onerosa e a privatização da Eletrobras são outras pautas remanescentes que entrarão na mira.