Fardas, rendas e família marcam cerimônia de posse no Congresso

Foi um dia de negociações, selfies e "excursões" pelos corredores do Congresso. Deputados que tomaram posse ontem - 52% deles em seu primeiro mandato - dividiram a agenda do dia com visitas aos novos gabinetes e ao plenário da Câmara para mostrá-los a familiares e amigos.



Na cerimônia de posse, era possível ver um número considerável de crianças, vestidas com roupas de festa - parte delas entediada -, acompanhando dos bancos reservados aos deputados a sessão solene em que os 513 parlamentares fizeram o juramento de respeito à Constituição.



O deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) seguiu a onda e desembarcou no Congresso trazendo no colo Rodrigo, de 3 anos. Sua mulher, Patrícia Maia, vinha com Felipe, de 1 ano. Um clima que lembrava a condição de candidato à reeleição que ele ainda mantinha até o fim da tarde. Horas depois, ele disputaria novamente a presidência da Câmara dos Deputados e seria reeleito.



O clima de "já ganhou" de Maia estava claro já no início do dia. "Estou preparado para vencer", disse ele, antes de entrar no Congresso. Mas, mesmo achando que a vitória estava próxima, Maia passou o dia todo em reuniões para convencer os colegas. Como parte da campanha, contratou propagandistas e os posicionou em um dos corredores mais movimentados do Congresso para distribuir adesivos com seu nome.



Seus adversários fizeram o mesmo. No fim do dia, havia uma espécie de "corredor polonês" em que pessoas contratadas cantavam palavras de ordem em nome de um ou outro candidato ao comando da Casa.



Mulheres



Além do maior número de deputados novatos, a atual composição da Câmara tem mais mulheres. São 77, ante 51 na legislatura passada. Entre as mulheres e novatas na Casa estava Paula Belmonte (PPS-DF), que foi acompanhada do marido, Felipe Belmonte, suplente de senador, e com o filho Luís Arthur no colo.



Também eleito para o primeiro mandato na Casa, o deputado Túlio Gadelha (PDT-PE) levou a namorada, a apresentadora Fátima Bernardes - o casal recebeu vários pedidos de selfie. Em uma rede social, o deputado comemorou a trajetória política publicando uma foto dos dias no Congresso.



Era evidente a preocupação de alguns deputados e familiares com o figurino. Não faltaram salto alto, vestidos de renda e cetim, além de fardas do Exército, chapéus de palha e roupas de populações indígenas. Com um vestido azul, a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) facilmente se destacava na Câmara. Ao perceber o esquecimento, a deputada pediu que um assessor trouxesse um anel de diamante champanhe que ganhou do marido e chamou de "Posse".



Estreante



Outro estreante era o ator Alexandre Frota, do mesmo partido de Joice. Ele chegou cedo à Câmara e dedicou boa parte do dia para circular e tirar fotos com colegas e até com adversários. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.