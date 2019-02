O novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou em nota, na noite deste domingo, 3, que as "alegações" que sustentam dois inquéritos dos quais é alvo no Supremo Tribunal Federal serão "esclarecidas e devidamente dirimidas".



As ações dizem respeito à campanha que o elegeu ao Senado em 2014 e indicam que Alcolumbre utilizou notas fiscais falsas na prestação de contas ao Tribunal Regional Eleitoral.



"Os dois inquéritos estão relacionados à prestação de contas da campanha de Davi Alcolumbre ao Senado em 2014. A prestação de contas foi aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e o MDB recorreu. O senador Davi Alcolumbre está convicto de que, ao final das apurações, restarão todas as alegações esclarecidas e devidamente dirimidas", diz a nota distribuída pelo parlamentar.