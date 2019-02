Maia: voto aberto no Senado pode gerar nulidade

Reeleito para assumir um terceiro mandato como presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) questionou o voto aberto para a eleição no Senado e disse que a opção pode gerar nulidade do processo.



"Da forma como estão construindo é muito ruim. As pessoas passam e as instituições ficam. Não se pode decidir pelo voto aberto para derrotar candidato A ou B. O voto aberto pode gerar nulidade", disse.