Mesmo em intervalo, Alcolumbre ocupa mesa da presidência para garantir comando

O presidente em exercício do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), não deixou a cadeira de presidente nem mesmo durante o intervalo entre as sessões de posse e preparatórias.



Desde que encerrou a cerimônia de posse dos 54 novos senadores, Alcolumbre continua na Mesa da Presidência para garantir que irá comandar os trabalhos e deliberar sobre questões de ordens relativas à eleição, como, por exemplo, a questão do voto aberto.



A reportagem apurou que ele foi aconselhado a permanecer no local como forma de assegurar o direito de seguir com as sessões.