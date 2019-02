STF nega pedido de Flávio Bolsonaro para suspender investigação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, negou, nesta sexta-feira, o pedido do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL) para suspender as investigações das movimentações financeiras suspeitas de Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar e ex-policial militar, que era lotado no gabinete dele. A apuração é feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.No último dia 17, o ministro Luiz Fux, vice-presidente do Supremo, determinou a suspensão das investigações sobre as movimentações financeiras identificadas pelo Coaf nas contas de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, reveladas em dezembro do ano passado.