Toffoli autoriza Lula a sair da prisão para enterro de irmão

(foto: Ana Rayssa Esp. CB D.A Press)

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, autorizou na tarde desta quarta-feira (30) a ida do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao enterro do irmão Genival Inácio da Silva em São Bernardo do Campo. A decisão foi tomada em recurso contra a determinação do Tribunal Regional Federal (TRF4), que havia negado o pedido, alegando que não seria possível forncer estutura e logística para o petista sair da prisão.O enterro estava marcado para as 13h. A última negativa, do desembargador Leandro Paulsen, havia sido expedida às 5h."Concedo ordem de habeas corpus de ofício para, na forma da lei, assegurar, ao requerente Luiz Inácio Lula da Silva, o direito de se encontrar exclusivamente com os seus familiares, na data de hoje, em Unidade Militar na Região, inclusive com a possibilidade do corpo do de cujos ser levado à referida unidade militar, a critério da família", registrou Toffoli.Ainda segundo a decisão, Lula terá assegurada a presença de um advogado. O petista não poderá ter acesso a celulares ou meios de comunicação externa. Também fica proibida a presença da imprensa e a realização de declarações públicas.De acordo com Toffoli, as medidas "visam garantir a segurança dos presentes, do requerente, e dos agentes públicos que o acompanharem. As autoridades competentes devem fornecer todos os meiosnecessários para viabilizar o cumprimento da decisão".