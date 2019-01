Daniel Nepomuceno afirma que espera mudar números do turismo no Brasil

(foto: Matheus Muratori/EM/D.A. Press)

O ex-presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, nomeado há duas semanas como secretário-executivo do ministério do Turismo, afirmou que não esperava ser convidado pelo ministro Marcelo Álvaro Antônio para assumir o posto de número 2 da pasta.Ele encara a empreitada como “desafio” na carreira, mesmo após ter comando o Atlético, ser vereador em Belo Horizonte, e secretário de Desenvolvimento na gestão de Alexandre Kalil (PHS), prefeito de Belo Horizonte.“Eu realmente não esperava. Ele (Marcelo Álvaro Antônio) me convidou em dezembro para a transição no ministério, e a partir do momento que a gente começou a desenvolver ali todo o conceito que imaginávamos e o que deveria ser modificado, ele me fez o convite”, disse, ao. Ele participou do Troféu Guará, premiação do futebol mineiro realizada pela Rádio Itatiaia, nessa segunda-feira.Ainda segundo Nepomuceno, a parceria com o ministro tem sido animadora e ele espera ter bons resultados com os projetos que estão sendo desenvolvidos na pasta.“Estamos dedicando tudo para que, realmente, a gente possa mudar os números do turismo brasileiro, que são, infelizmente, pífios e têm muito a crescer. Estamos montando uma equipe de qualidade, séria, e que tem algo a entregar, esse é o desafio”, comentou.

*Estagiário sob supervisão