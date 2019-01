Contra parcelamento de 13º e de salários, segurança pública ameaça com paralisações em Minas

Nota divulgada em site de associação de oficiais da PM fala sobre a adoção de 'posturas radicais'. Clique na foto para ver nota completa (foto: Reprodução/internet)

Entidades ligadas à área de segurança pública no estado – polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros – se reúnem na manhã desta quarta-feira para discutir estratégias contra o pagamento do 13º do ano passado em 11 parcelas, sempre no primeiro dia útil após o dia 20 de cada mês, e a manifestação marcada para a sexta-feira, dia 1º, em frente à Assembleia Legislativa. A categoria não descarta paralisações pontuais, com a redução da escala de trabalho ou a chamada “operação tartaruga”, em que os serviços são executados de forma mais lenta. PM anuncia 'posturas radicais contundentes'.Uma assembleia geral dos trabalhadores estava marcada para a tarde desta terça-feira na Cidade Administrativa, mas foi cancelada em razão dos trabalhos realizados em Brumadinho, onde na sexta-feira uma barragem da Vale se rompeu, causando, até o momento, 65 mortes.Tão logo o governo mineiro anunciou a escala de pagamento do abono natalino, a Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (AOPMBM) divulgou nota no site em repúdio à medida. “Essa notícia conseguiu piorar o que já era ruim. Como diz o ditado: 'nada é tão ruim que não possa piorar.' Parece que a Governança não quer enxergar o caos que a medida acarreta. Famílias estão endividadas, com a renda comprometida, problemas de saúde dos servidores decorrentes desta situação e, a desmotivação começa dar sinais no quartéis na prestação da segurança pública”, diz trecho do texto assinado pelo presidente da entidade, coronel Ailton Cirilo da Silva.O militar diz ainda se será preciso a adoção de “posturas radicais contundentes que comprometam o Estado de direito”. O coronel foi procurado pela reportagem para comentar a frase, mas segundo a assessoria de imprensa, ele está em viagem. No texto o militar reclamou do tratamento diferenciado entre os servidores do Executivo e dos demais poderes. “É o Executivo que faz a máquina estatal funcionar: arrecadar, fiscalizar, educar e promover a saúde, policiar e socorrer vítimas da tragédia de Brumadinho, para usar um exemplo recente. Ficamos olhando o Legislativo, Judiciário e MP usufruindo das benesses do Estado e, enquanto cobramos o 13º salário, eles já receberam até o 14º”.Os benefícios exclusivos dos outros poderes foram questionados também por representantes da Polícia Civil. “O caixa é único. Por que os outros poderes já estão com tudo em dia? Se Minas está em situação difícil, então vamos todos fazer um sacrifício por Minas”, afirmou o presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais (Adepol), Mário Correia. O delegado lembrou que mesmo com salários atrasados e sem o abono de Natal, a categoria está atuando de forma exemplar na tragédia de Brumadinho, e assim continuará.O presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Minas Gerais (Adepol), José Maria de Paula Cachimbinhom, afirmou que a categoria está “em pé de guerra”. “Estamos há quatro anos sem reposição salarial, com o salário fatiado e ainda vamos receber o 13º em 11 vezes? Isso é inconcebível”, reclamou.