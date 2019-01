Governo dá poderes para comissionado definir documentos ultrassecretos

(foto: MARCOS CORREA)

O presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, assinou decreto, publicado nesta quinta-feira (24) no Diário Oficial da União , ampliando o sigilo ultrassecreto determinado na Lei de Acesso à Informação.Até o decreto de Mourão, somente chefes do Executivo e membros das Forças Armadas podiam fazer esse tipo de classificação.A partir de hoje, no entanto, servidores comissionados e dirigentes de fundações, autarquias e empresas públicas também estão autorizados a impor sigilo ultrassecreto a dados públicos.A Lei de Acesso à Informação é de 2012 e faculta a qualquer pessoa (física ou jurídica) o acesso às informações públicas dos órgãos e entidades, sem necessidade de apresentar motivo.Informações classificadas como ultrassecretas podem se tornar públicas após 25 anos. Trata-se do grau máximo de sigilo. Além deste, há o grau secreto, que impõe 15 anos de sigilo, e o reservado, que protege a informação por 5 anos. Os demais documentos, sem nenhuma dessas classificações, devem ser disponibilizados ao público.