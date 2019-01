Luiz Antônio Bonat é o primeiro da lista para substituir Moro na 13ª. Vara

Veja como foi o discurso de Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial, em Davos

Veja como foi o discurso de Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial, em Davos

Mourão evita holofotes em cerimônia de troca de comando da cavalaria no Rio

Mourão evita holofotes em cerimônia de troca de comando da cavalaria no Rio

Agenda de Bolsonaro em Davos se limita a encontros com políticos nacionalistas

Agenda de Bolsonaro em Davos se limita a encontros com políticos nacionalistas