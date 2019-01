Em Davos, Moro dirá que corrupção afeta lucros, e não apenas governos

O discurso que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, levará a Davos, no Fórum Econômico Mundial, é o de que a corrupção prejudica o lucro das empresas, e não afeta apenas governos.



As linhas gerais da mensagem de Moro, de acordo com sua assessoria, são de que negócios limpos são bons para os resultados positivos de empresas e que a corrupção, por outro lado, destrói a globalização e a torna injusta.



Em Davos, Moro deve participar de painéis sobre o Brasil, integridade e criminalidade a nível global.