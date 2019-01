"Vi meus amigos morrerem", diz primeira-dama, Michelle Bolsonaro

(foto: Ed Alves/CB/DA Press)

Na primeira entrevista concedida à imprensa, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, falou, mais uma vez, sobre a origem "humilde" que teve. A mulher do presidente Jair Bolsonaro disse que conviveu com traficantes e chegou a "ver amigos morrerem", por conta da violência. Em clima descontraído, no Palácio do Planalto, ela também falou sobre a quebra de protocolos durante a posse presidencial, quando fez um pronunciamento na linguagem brasileira de sinais (Libras), onde defendeu os direitos da comunidade surda e muda no Brasil.Em um dos momentos da entrevista, cedida à TV Record, a primeira-dama afirmou que viveu em meio a traficantes". "Eles eram meu amigos amigos", disse. "Eles optaram por outros caminhos, então vi alguns deles morrerem cedo", lembrou.Sobre a quebra de protocolo durante a cerimônia de posse de Bolsonaro, quando proferiu um discurso em libras e chegou a beijar o presidente, Michelle explicou que a atitude não havia sido combinada com o cerimonial. "Foi muito natural. As pessoas falam do marqueteiro, que o marqueteiro acertou, mas não foi isso, foi muito natural", afirmou.Ela esclareceu que a ideia tinha sido combinada com a intérprete 10 dias antes e que era um segredo. Nem o cerimonial sabia. "O presidente só soube duas horas antes. Foi mais um comunicado", relatou.Michelle Bolsonaro explicou, também, que decidiu permanecer no Palácio da Alvorada pela proximidade das escolas dos filhos e do trabalho do marido. Porém, não descarta a possibilidade de a família se mudar para a Granja do Torto no futuro, caso naõ se adapte a viver no Alvorada, que, segundo ela, ainda não consegueg chamar de casa. "Ainda não. É um processo, quem sabe um dia..." disse.