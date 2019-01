Michelle Bolsonaro surpreende e discursa em Libras na posse presidencial

Primeira dama Michelle Bolsonaro discursa em libras na posse do marido (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil )

Da infância simples em Ceilância Norte à primeira-dama, Michelle Bolsonaro surpreendeu em seu discurso ao grande público presente na frente do Palácio do Planalto, nesta terça-feira (1º/1), na posse do marido, Jair Bolsonaro, como presidente da República. A primeira dama quebrou o protocolo e falou ao povo antes mesmo do novo chefe do executivo. A surpresa foi ainda maior quando ela optou por usar a linguagem de Libras, para agradecer o apoio dos eleitores.

"Gostaria de me dirigir à comunidade surda e às pessoas com deficiência: vocês serão valorizados", disse. O discurso foi traduzido simultaneamente. Michelle agradeceu, também, ao enteado Carlos durante os momentos difíceis que a família passou no hospital, após a facada desferida contra o então candidato, durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG).





Michelle agradeceu, ainda, o trabalho dos intérpretes de Libras e, em seguida, beijou o marido, arrancando aplausos e gritos de "mito, mito, mito" dos presentes na solenidade. Ela pediu o apoio de todos nos próximos quatro anos de governo do marido e finalizou, com o bordão "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos".









Trabalho social





A jovem primeira-dama, de 38 anos, já desenvolve trabalho social. Religiosa, Michelle integra o Ministério de Surdos e Mudos da Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca, onde atua como intérprete de libras nos cultos. No governo Bolsonaro, pretende seguir na mesma linha, se dedicando especialmente aos projetos que envolvem pessoas com deficiências e de síndromes.





Michelle contou que aprendeu libras para melhor se comunicar com um tio surdo. "Ele que plantou essa sementinha na minha vida, me despertou o amor pelas libras, fui estudar e aprendi sozinha. Esse amor só foi aumentando", disse a primeira-dama, em depoimento para o programa eleitoral do PSL.





A partir de hoje, Michelle vai assumir a função desempenhada por Marcela Temer nos últimos dois anos e meio. Logo após a posse de Michel Temer na Presidência da República, ela foi escolhida embaixadora do "Criança Feliz", programa criado para dar assistência médica e psicológica a crianças carentes de 0 a 3 anos. Em um dos raros pronunciamentos públicos, Marcela disse que estava "feliz em colaborar nas causas sociais do país".





Vestido





O Atelier Marie Lafayette, no perfil no Instagram, comemorou a confecção do vestido usado por Michelle na cerimônia de posse do presidente. Na publicação, a estilista agradece a confiança da primeira-dama, reproduzindo uma foto do casal no Rolls Royce, a caminho do Congresso Nacional. Michelle usou um vestido midi ombro a ombro, em tom de rosa e escarpin na mesma cor. A estilista é a mesma que fez o vestido de noiva de Michelle.





* Com informações da Agência Brasil