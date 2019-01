Grupo do PSL em viagem à China tem três deputados eleitos por Minas Gerais

Deputado Marcelo Freitas (de colete, ao centro) postou foto da viagem à China nas redes sociais e reforçou a importância da parceria econômica com o país asiático (foto: Facebook/Reprodução)

Três deputados do grupo de parlamentares do PSL em viagem a China representam Minas Gerais. Os deputados federais eleitos delegado Marcelo Freitas e Charlles Evangelista, e a deputada estadual eleita delegada Sheila Oliveira, que assumirão o cargo em fevereiro, participam da comitiva no país asiático, que tem sido bastante criticada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Sheila Oliveira postou no Facebook foto em Amsterdã, onde o grupo fez conexão para viagem à China (foto: Facebook/Reprodução)

A viagem está sendo custeada pela Embaixada da China com o objetivo de conhecer o país. O filósofo Olavo Carvalho, “guru” da direita, criticou o grupo, chamando-os de “semianalfabetos”. Bolsonaro se disse "surpreso" com o grupo.



Durante a campanha, Bolsonaro criticou o país, principal parceiro econômico do Brasil. Jornal estatal chinês chegou a publicar editorial com alerta à candidatura do militar, que poderia gerar impacto às relações entre os dois países.



Eleito com 51.626 votos, Charlles Evangelista rebateu as críticas nas redes sociais, onde escreveu:



“Não viemos em nome do Executivo, muito menos fechar contratos. “130 milhões de chineses ano, saem para o turismo mundial, porém só 51 mil entram no Brasil. O turismo é um dos maiores geradores de emprego. Ainda não estamos empossados e não falamos em nome do Brasil, ninguém na comitiva tem poder para tal. Toda a viagem foi custeada pelos parlamentares e pela embaixada da China, sem ônus para os cofres públicos”.



O delegado Marcelo Freitas, que venceu o pleito com o apoio de 58.176 eleitores, preferiu falar sobre os trabalhos em território chinês, fugindo de polêmicas. “Se alguém conseguir trazer hoje para o nosso país um parceiro melhor, por favor, apresente. Quem é que banca uma retirada da China do nosso mercado?”, questionou, depois de comentar que o país é o maior parceiro econômico brasileiro.

A deputada Sheila Oliveira, eleita com 80.083 votos, também se posicionou na sua página do Facebook.Ela disse que foi convidada para conhecer projetos de tecnologia e segurança. “Como delegada de Polícia e uma pessoa que se empenha pelas causas da segurança pública, achei que seria interessante avaliar como uma das maiores potenciais mundiais trabalha esta importante área”.



Afirmou também ser “admiradora” de Olavo de Carvalho e esclareceu se tratar de uma viagem “extra-oficial”, que não tem qualquer poder de estabelecer decisão comercial entre os dois países.



Além dos futuros parlamentares mineiros, integram o grupo os deputados federais eleitos Carla Zambelli, Daniel Silveira, Tio Trutis, Felício Laterça, Bibo Nunes, Charlles Evangelista, Marcelo Freitas, Sargento Gurgel e Aline Sleutjes, além da senadora eleita Soraya Thronicke. Luís Miranda (DEM) também participa da viagem.