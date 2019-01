'Situação financeira não permite fazer diferente', diz Zema sobre pagamento dos servidores

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press )

O governador Romeu Zema (NOVO) participou, na manhã desta quinta-feira, da cerimônia de transmissão de comando da Polícia Militar de Minas Gerais, no Bairro Prado, Região Oeste de BH. Com relação ao pagamento do funcionalismo público, Zema disse que compreende a apreensão dos servidores no que se refere aos salários, mas a situação financeira não permite fazer diferente.O governador explciou que nesses 15 dias de governo está levantando a situação financeira e contábil do estado para que possa propor algo possível "de forma transparente". Disse que pessoalmente vem evitando qualquer gasto e que nenhum discurso é melhor que um bom exemplo. Ele prometeu boas notícias em breve para a corporação.



Nesta quarta-feira, depois de demitir servidores não concursados em massa, o governador voltou a chamar para a administração pública mais 382 funcionários exonerados no dia em que tomou posse. Com isso, servidores os comissionados reconduzidos chegam a 1.250. O número representa quase um quarto (21%) dos 6 mil excluídos dos quadros do Executivo com a troca de comando no estado.



De acordo com o governo de Minas, o trabalho será concluído “nos próximos dias” e haverá também remanejamento de efetivos para atender a órgãos que não contam com concursados.