Sem definir secretário, governador Zema anuncia 12ª pasta: Cultura e Turismo

(foto: Juarez Rodrigues/EM/DA.Press)

O governador Romeu Zema (Novo) anunciou na tarde desta quinta-feira (17) a criação da secretaria de Cultura e Turismo.Inicialmente o governo previa a integração da Cultura com a Secretaria de Educação e que a pasta do Turismo entrasse na estrutura do Desenvolvimento Econômico. Até agora foram anunciadas 12 secretarias pelo novo governo estadual.O nome escolhido para a pasta da Cultura e Turismo ainda não foi anunciado. Segundo o governo de Minas um “processo de seleção seguirá a forma de recrutamento por empresa de recursos humanos, assim como foram feitas para as outras secretarias”.Nas primeiras semanas de governo, o vice-governador Paulo Brant (Novo) responde pelas pastas da Cultura e do Turismo, sendo que as duas ainda estão com estrutura separada.A união das duas secretarias será feita por meio de uma proposta de reforma administrativa que o Poder Executivo vai enviar à Assembleia Legislativa no início de fevereiro.“Nosso estado tem uma rica tradição histórica e cultural. São atividades que ja´tem uma interface naturalmente. Sempre disse que todas as medidas seriam tomadas com bastante diálogo. Ouvimos os setores e chegamos à conclusão que será mais viável até economicamente termos essa junção de duas vocações do nosso estado”, avaliou o governador.Durante a campanha eleitoral, Zema anunciou como proposta de governo reduzir o número de secretarias de 22 para 9. Com o anúncio desta quinta-feira o estado passa a contar agora com 12 pastas.