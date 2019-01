Servidores da Segurança Pública de Minas protestam contra parcelamento e atraso do 13º

(foto: Reprodução )

Um grupo de servidores da segurança pública de Minas Gerais protestou na tarde desta terça-feira na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. Com cartazes e palavras de ordem, eles pediram que o governo do estado dê alguma estimativa sobre o pagamento do 13º salário, ainda sem previsão de ser depositado, segundo declarações do governador Romeu Zema (Novo).“Os operadores de segurança pública não são responsáveis pelo rombo do caixa do estado de Minas gerais. Pagamento do salário e do 13º já”, afirma os dizeres de uma das faixas usadas durante a manifestação e assinada pelo Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (Sindipol).O ato ainda teve a participação do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais (Sindepominas) e associações da Polícia Militar no Estado. Apesar disso, a intenção do sindicato é se manter mobilizado para cobrar uma posição.Segundo o Sindpol, entidades de classe da segurança pública do estado se reuniram hoje mais cedo na sede do sindicato para traçarem estratégias para pressionar sobre o pagamento do 13º.De acordo com a assessoria de imprensa do governo de Minas, por enquanto, ainda não há definição quanto a data de pagamento do 13º salário.O governador Romeu Zema chegou a dizer que o valor não seria pago tão cedo, mas depois afirmou que o depósito aconteceria ainda em 2019, porém, de forma parcelada. “Gostaríamos de pagar esse 13º, vai ter que ser em parcelas, durante esse exercício de 2019. Vamos fazer o máximo, sei que há uma insatisfação muito grande do funcionalismo e dou toda a razão a eles, mas não estou escondendo dinheiro”, disse.Na tarde desta terça-feira o governo de Minas divulgou a escala de pagamento do salário. No dia 14 será pago até R$ 2 mil para todos os servidores, incluindo aposentados e pensionistas. Apenas quem tem salário menor que esse valor recebera integralmente o vencimento.Ainda seguindo a escala divulgada hoje, no dia 21 será depositada mais uma parcela de até R$ 1 mil apenas para servidores da saúde e segurança pública.Quem ganha mais de R$ 2 mil e não é das duas áreas citadas receberá o restante do salário apenas em 28 de janeiro.