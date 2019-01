Zema 'dispensa' mulher de Pimentel de cargo no Servas

Carolina Pimentel recebeu uma medalha do marido em 2017 (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press. Brasil)

O último vínculo do ex-governador Fernando Pimentel (PT) com o Executivo mineiro foi cortado oficialmente neste sábado (5) pelo seu sucessor, o governador Romeu Zema. Assindada pelo novo gestor, foi publicada no Minas Gerais a dispensa da ex-primeira-dama Carolina Pimentel do cargo de presidente do Servas (Serviço Social Autônomo), que cuida de projetos sociais do estado. O cargo não era remunerado e é ocupado tradicionalmente pelas esposas dos governadores.A mulher de Pimentel também chegou a ser nomeada pelo marido como secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social, mas o ato foi barrado pela Justiça sob alegação de que ela era a parente mais próxima e íntima do chefe do Executivo e alvo de investigação da Polícia Federal. Ela foi exonerada dias depois.Carolina Pimentel foi alvo da Operação Acrônimo, que investigou um suposto esquema de lavagem de dinheiro e irregularidades na campanha eleitoral do petista.

Em setembro de 2017, Carolina Pimentel foi homenageada pelo marido em Diamantina, onde recebeu a medalha da Inconfidência. Antes, em 2015, recebeu a maior honraria da Polícia Militar, a Medalha Alferes Tiradentes. Em ambos os casos, a justificativa foram os relevantes serviços prestados ao estado.

Sai Carolina, entra Aléxia



Zema também assinou nessa sexta-feira (4) a nomeação da mulher do vice-governador Paulo Brant para a vaga no Servas, ocupada pelas primeiras-damas. Como Zema é divorciado e não se casou novamente, quem assume o Servas é Aléxia Rodrigues de Paiva.



De perfil discreto e sofisticado, Aléxia se casou com Paulo Brant em novembro de 2017. Ela é a terceira esposa do vice-governador. No perfil do Instagram, se apresenta como executiva de vendas de unidades de luxo na Pitchon Imóveis.



Antes de Carolina Pimentel, ocuparam o cargo de presidente do Servas a mulher do ex-governador Alberto Pinto Coelho (PPS), Célia Pinto Coelho e Andréa Neves, irmã do senador Aécio Neves (PSDB), que passará ao cargo de deputado federal em fevereiro.



O Servas atua em parceria com setores público e privado no desenvolvimento de ações sociais. Entre os focos estão a captação e distribuição de doações, combate à fome e a prestação de serviços assistenciais para promover a saúde, o amparo a idosos, crianças e adolescentes vulneráveis e pessoas em situação de rua.