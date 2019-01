Governo Zema recua e admite recontratar comissionados

(foto: Alexandre Guzanche/EM/D.A Press)

Comunicado assinado pelo secretário de Planejamento e Gestão, Otto Alexandre Levy Reis, prevê a recondução de servidores comissionados que exerciam “atividades essenciais” no Executivo. A alegação é manter serviços emergenciais ou contínuos.



O Estado de Minas teve acesso ao documento que foi encaminhado internamente aos departamentos de recursos humanos. O texto diz que os titulares dos órgãos e entidades deverão encaminhar à Seplag uma solicitação fundamentada de nomeação de servidores e gestores. A medida será analisada até o próximo dia 12.



O texto pede ainda que os servidores exonerados não trabalhem até que sejam comunicados de uma possível recondução. “Esclarecemos que a recondução será individualizada e retroativa, anulando os efeitos da exoneração”.



Decreto publicado no Minas Gerais do dia 1º trouxe a exoneração de todos os ocupantes de cargos comissionados no estado. Segundo o governador Romeu Zema (Novo), perderam os cargos cerca de 6 mil pessoas.



A assessoria do governo ainda não se pronunciou sobre o assunto.