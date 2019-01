Biblioteca pública e Rede Minas são afetadas pela exoneração de comissionados

(foto: Divulgação/Imagui)

A exoneração de funcionários comissionados em órgãos públicos do estado fez com que alguns setores ficassem com atividades comprometidas.Nesta quinta-feira (3), a biblioteca pública da Praça da Liberdade interrompeu o empréstimo de livros e funcionou apenas para devoluções. Um recado foi colado na entrada do prédio, informando que os serviços foram paralisados por causa da redução dos funcionários.“Em virtude do decreto 47.608, de 1/1/2019, o setor de empréstimo domiciliar, a partir de hoje, 3/1/2019, está apenas recebendo devoluções de livros, pois 75% dos servidores foram exonerados, impossibilitando as operações de empréstimo, reposição de acervo e manutenção das estantes organizadas”, diz o comunicado da biblioteca. O setor que contava com quatro funcionários, teve três exonerados.A Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais abriga um acervo de mais de 570 mil exemplares, conta com mais de 100 mil associados, e recebe cerca de 300 mil pessoas a cada ano.Por meio de nota, a secretaria de Planejamento do governo de Minas informou que, conforme previsto no decreto de exoneração de Zema, o levantamento de pessoal a partir de dados envidados por todo os setores de Recursos Humanos está em andamento.“A coleta de informações está transcorrendo, neste momento, para a verificação consistente do quadro de funcionários de recrutamento amplo para que haja enxugamento da máquina pública mineira, seguindo a plataforma de governo eleita em Minas”, diz a nota.A Rede Minas teve sua programação afetada e pode sair do ar após exoneração de funcionários comissionados, que segundo o Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais representam 34% dos funcionários da emissora.Na quarta-feira (1) foram exonerados 75 dos 219 servidores da Rede Minas. Alguns comissionados demitidos da área técnica continuaram trabalhando voluntariamente na quarta-feira e quinta-feira para impedir que a emissora saia do ar.Entre os demitidos estão funcionários da área de logística, compra e manutenção dos equipamentos, editores, produtores e operadores das estações onde ficam as antenas da emissora.“A programação desde ontem tem sido praticamente reprisada, pois a maioria dos jornalistas da área de produção foi exonerada. Os telejornais também estão comprometidos já que foram demitidos 11 cinegrafistas. A TV, de acordo com a legislação federal, é obrigada a manter um número mínimo de horas diárias de telejornal para não ter a concessão cassada. Os servidores não sabem até quando vão conseguir manter o noticiário no ar”, diz a nota do sindicato dos jornalistas.