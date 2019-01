Doria é aguardado no Bandeirantes para transmissão de cargo no governo de SP

Sob forte aparato de segurança, que extrapola os limites do Palácio dos Bandeirantes para um raio de mais de mil metros, com guarnições da Policia Militar e autoridades de trânsito de prontidão pelas ruas aos arredores, João Doria Jr. (PSDB) é aguardado na sede do governo paulista, onde receberá do atual governador, Márcio França, o Pavilhão do Estado de São Paulo em ato solene de transmissão de cargo.



A previsão é de que a cerimônia ocorra às 10 horas. Doria chegará ao Palácio dos Bandeirantes já como governador, uma vez que virá da Assembleia Legislativa, onde já terá tomado posse. Após receber de França o Pavilhão do Estado de São Paulo, o novo governador dará posse aos secretários de Estado.



Para a cerimônia de transmissão de cargo, foram convidadas 4 mil pessoas, segundo a assessoria de imprensa do Palácio dos Bandeirantes. Deputados, prefeitos, vereadores e demais autoridades compõem a lista.



Doria foi eleito em outubro com 51,75% dos votos válidos contra 48,25% de Márcio França (PSB). A vitória do tucano é a sétima do PSDB, que está no comando do estado há 24 anos. Foi uma eleição muita acirrada. Tanto que foi a primeira que se resolveu no segundo turno após 16 anos.