Zema anuncia tucano para governo e mantém titular de pasta de Pimentel

Zema e os titulares das pastas tomam posse dos cargos em 1º de janeiro (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O governador eleito Romeu Zema (NOVO) anunciou nesta sexta-feira (21) o nome de mais três secretários, que vão ocupar as pastas de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Governo, e Meio Ambiente. Entre eles, o destaque é o ex-prefeito de Juiz de Fora e ex-presidente do PSDB de Minas, Custódio Mattos, que vai comandar a secretaria que cuida das articulações políticas.Para o Meio Ambiente, será mantido o secretário do governo Fernando Pimentel (PT), que é servidor de carreira da secretaria, Germano Luiz Gomes Vieira. Para a Agropecuária, a indicada é a presidente da Associação dos Produtores Rurais e Irrigantes do Noroeste de Minas Ana Maria Valentini. De acordo com a assessoria de Zema, os três nomes passaram pela avaliação das empresas de recursos humanos e atendem a critérios técnicos.O futuro titular da Secretaria de Governo, Custódio Mattos, é tucano e presidiu o PSDB em 2007, logo depois que o ex-secretário Nárcio Rodrigues deixou o cargo. Ex-prefeito de Juiz de Fora, ele também foi secretário de Desenvolvimento Social no período, quando o senador Aécio Neves (PSDB) era governador. Mattos é próximo ao vice-governador eleito Paulo Brant, que também foi filiado ao PSDB e ocupou a Secretaria de Cultura na mesma gestão.Custódio Mattos teve o nome citado no ano passado na delação do publicitário Marcos Valério, condenado e preso por causa do mensalão tucano, mas à época disse ao Jornal Tribuna de Minas “desconhecer completamente o fato narrado”. Ele seria destinatário de supostos repasses quando concorreu à Prefeitura de Juiz de Fora em 2004.Segundo o perfil informado pela equipe de Zema à imprensa, Custódio Mattos é formado em direito e mestre em administração pública e ciências sociais. Também possui especialização em Gestão Empresarial Avançada, pela INSEAD, na França. O político foi ainda diretor do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG)e secretário de Desenvolvimento Social em Minas e de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte, na gestão de Marcio Lacerda.Já a futura secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana Maria Valentini, é pordutora rural e engenheira florestal. Tem especialização em administração rural. Ela participa do Programa de Desenvolvimento do Cerrado (PRODECER) desde 1987.No Meio Ambiente, Zema manterá o secretário Germano Luiz Gomes Vieira, que é servidor efetivo, graduado em direito e especialista em educação ambiental. Também mestre em direito público. Ele está no cargo desde novembro de 2017.