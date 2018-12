Governador eleito Romeu Zema anuncia secretário de Infraestrutura e Mobilidade

(foto: Partido Novo/Divulgação)

O governador eleito Romeu Zema (Novo) anunciou na noite desta sexta-feira (14) Marco Aurélio Barcelos como secretário de Infraestrutura e Mobilidade.Formado em Direito pela UFMG e com especialização em Finanças pelo IBMEC, Barcelos tem 38 anos e atualmente exerce o cargo de secretário de Articulação para Investimentos e Parcerias na Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo Michel Temer (MDB).“O nosso secretário de Infraestrutura e Mobilidade será Marco Aurélio Barcelos. Sua atuação profissional está concentrada nas áreas de serviços públicos, concessões, parcerias público-privadas, privatizações e negócios públicos. Seja bem vindo”, escreveu Zema em suas redes sociais.A pasta de Infraestrutura e Mobilidade vai substituir a atual secretaria de Transportes e Obras Públicas (Setop). Com os cofres do estado vazio, uma das propostas de Zema durante a campanha foi apostar nas parcerias com a iniciativa privada para conseguir investimentos no setor da mobilidade.