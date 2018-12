Ministro suspende prisão em 2ª instância e abre caminho para liberdade de Lula

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quarta-feira (19) a soltura de todos os presos cuja condenação ainda não tenha em julgado. A liminar, concedida a pedido do PCdoB, abre caminho para a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está detido na Polícia Federal em Curitiba desde 7 de abril, por ter sido condenado em segunda instância no caso do Triplex do Guarujá.O julgamento do mérito do caso, com o despacho de Mello, será submetido ao plentário do STF em 10 de abril de 2019.Marco Aurélio Mello concedeu a liminar, alegando urgência de se decidir sobre o tema, já que, de acordo com ele há condenados em segunda instância presos pelos mais diversos motivos."Sob a óptica do perigo da demora, há de ter-se presente a prisão ou fetivo recolhimento, antes da preclusão maior da sentença condenatória, não apenas dos condenados em segunda instância por corrupção – pelo enominado crime do colarinho branco –, mas de milhares de cidadãos cusados de haver cometido outros delitos. Se essa temática não for rgente, desconheço outra que o seja", disse.

Na decisão, o ministro do STF reconhece a pertinência do artigo 283 do Código de processo penal, que estabelece as prisões apenas nos casos de trânsito em julgado das condenações e a harmonia com a Constituição Federal. Ele determina "a suspensão de execução de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma".

A Ação Declaratória de Constitucionalidade foi impetrada pelo PCdoB, que pediu que fosse reconhecida "harmonia do artigo 283 do Código de rocesso Penal com a Constituição Federal".



O artigo questionado define que "ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva".