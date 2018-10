Zema diz que espera receber apoio de Bolsonaro

Zema se reuniu na manhã desta quarta-feira com com representantes militares (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

Depois de declarar apoio a Jair Bolsonaro (PSL) na corrida pela Presidência da República, o candidato a governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), espera receber o mesmo do presidenciável.De acordo com Zema, a coordenação de campanha já entrou em contato com assessores de Bolsonaro para tratar de alguma forma de participação do capitão reformado na disputa pelo Palácio da Liberdade."Ele ficou de analisar isso aí, mas de certa maneira já ficou claro que se houver alguém que ele apoiará aqui em Minas, será nós", afirmou o empresário.Na manhã desta quarta-feira, o candidato se reuniu com integrantes do comando do Corpo de Bombeiros, na Cidade Administrativa, e representantes de entidades de militares na Pampulha.Segundo Zema, o objetivo foi ouvir da categoria reivindicações e debater alterações na Previdência Social, de forma a reduzir o rombo no estado.O candidato reclamou ainda que há divulgação de fake News por parte da campanha adversária (Antonio Anastasia, do PSDB) e da imprensa com o objetivo de prejudica-lo."Quem altera a previdência é o Congresso e a Assembleia. O que tenho dito é que a previdência no Brasil e Minas Gerais tem acumulado déficit crescente", disse, completando que qualquer mudança será feita com "muito diálogo" entre as partes envolvidas."A conta não fecha, então alguma coisa vai ter que mudar. Os que estão fazendo fake news, convido para analisar os números", continuou.Romeu Zema voltou a reclamar de uma "distorção" de suas declarações sobre apoio do governador Fernando Pimentel (PT) à sua candidatura.Em entrevista ao Estado de Minas, Zema admitiu que poderia pedir apoio ao petista.Na terça-feira, ele repetiu que Pimentel seria bem vindo à campanha, mas que não faria "balcão de negócios" em troca de aliança."A imprensa está mestre em distorcer porque parece que a imprensa quer que o meu adversário ganhe também. Vamos olhar tudo com muito critério porque as palavras têm sido muito distorcidas". Questionado se referia -se à imprensa, respondeu: "De certa forma, (tem sido) tendenciosas em alguns momentos no sentido de me prejudicar e gerar ruído na campanha".