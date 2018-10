Diante de polêmica envolvendo Pimentel, Zema diz que apoios serão decididos pelo diretório do Novo

(foto: Sidney Lopes/EM/D.A Press)

A entrevista do candidato a governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), ao, em que ele admite que poderia pedir apoio ao governador Fernando Pimentel (PT) no segundo turno destas eleições repercutiu negativamente dentro do partido – o que levou o candidato a divulgar uma gravação à imprensa em que não nega a declaração, mas diz que uma aliança institucional dependerá de decisão partidária.“O mineiro agora tem uma opção, que tem tolerância zero com a corrupção, com as mordomias e com os privilégios. E quem declara apoio a essa opção, a única via de algo novo, será sempre muito bem vindo. Agora, o apoio partidiário, institucional, será tratado dentro do nosso partido, o Novo, caberá ao diretório essa decisão”, afirmou Zema na gravação.Ainda de acordo com o candidato, o Novo não apoiará partidos de esquerda e não aceitará nenhum acordo que venha a criar “cabide de emprego, conchavos e interesses excusos”. “Nós fomos criados justamente para combater isso”. O candidato diz ainda que “voto a gente não escolhe, a gente recebe e tem de ser grato”.