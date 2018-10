Romeu Zema venceu em nove regiões de Minas e Pimentel em outras três

Confira os percentuais da de votação nas regiões:

(foto: Soraia Piva/EM)

A eleição do candidato do Novo, Romeu Zema, em Minas ocorreu em nove das regiões do estado. Em outras três, o governador Fernando Pimentel (PT), que tentou à reeleição, venceu, sendo que em duas delas, o segundo colocado foi Antonio Anastasia (PSDB).Apesar disso, o petista ficou na terceira posição e não foi para o segundo turno da disputa. O tucano não venceu em nenhuma das regiões.Os números das urnas foram divulgados nesta terça-feira pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A surpresa marcou a apuração do primeiro turno para governador em Minas. Com 100% das urnas apuradas em Minas Novo, Romeu Zema, terminou na frente com 42,73% dos votos válidos.Ele ultrapassou Antonio Anastasia (PSDB) - apontado como primeiro até então -, que ficou com 29,06%, na segunda posição.A região que Zema teve melhor desempenho foi o Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, onde está Araxá, cidade de origem do candidato do Novo. Ele alcançou 61,67% dos votos nessa parte de Minas. O Oeste também lhe rendeu vitória incontestável com 60,53%.Já nas regiões Norte, Vale do Mucuri e Jequitinhonha quem venceu foi Fernando Pimentel (PT). A melhor votação do petista foi em Jequitinhonha (47,07%).