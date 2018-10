Na primeira agenda externa deste 2º turno, Bolsonaro grava programa eleitoral

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) teve nesta terça-feira, 9, o seu primeiro compromisso externo, após ser alçado ao segundo turno da disputa ao Palácio do Planalto. Ele está na mansão do empresário Paulo Marinho, suplente de senador eleito pelo Rio, no Jardim Botânico, zona sul do Rio.



O candidato está acompanhado da cúpula da campanha, incluindo o economista Paulo Guedes.



Um dos objetivos do encontro é gravar o seu programa eleitoral.



Ele também gravou participação ao vivo para a rádio Jovem Pan no local.