Alexandre Frota foi eleito entre os deputados federais mais votados em São Paulo (foto: Arquivo pessoal)

(foto: Reprodução/Twitter)

O filho do ator e deputado federal eleito Alexandre Frota (PSL/SP) usou as redes sociais para desabafar o tipo de relacionamento que mantém com o pai. "Sou filho de um ator pornô, ex-viciado em cocaína, que defende a família, mas queria me abortar", disse.Mayã Frota mora na Antuérpia, na Bélgica, e cobrou do pai o pagamento de pensão.O jovem também reclamou o fato de o pai bloqueá-lo no Twitter.