Alexandre Frota é eleito deputado federal por São Paulo

O ator Alexandre Frota (PSL-SP), que nos últimos anos se destacou como ativista político da direita no Brasil, foi eleito deputado federal por São Paulo. Com 99% das urnas apuradas, Frota conseguiu mais de 150 mil votos e está na lista dos 20 mais votados do estado.Frota foi eleito na esteira do crescimento do Partido Social Liberal no país. O partido de Jair Bolsonaro – que vai disputar o segundo turno das eleições presidenciais com fernando Haddad (PT). Com mais de 1,8 milhão de votos, Eduardo Bolsonaro, filho do presidenciável, se tornou o candidato a deputado federal mais votado da história.

Obrigado Brasil.Obrigado Sp .Obrigado equipe .Obrigado muito feliz.

Em segundo lugar na disputa por uma vaga na Câmara por São Paulo aparece a jornalista Joice Hasselmann, que também rompeu a casa do milhão de votos.



Nascido no Rio, Alexandre Frota tem 54 anose já se aventurou por diversas carreiras: ator, diretor, modelo, comediante, jogador de futebol americano, além de estrelas filmes pornô.



Nos últimos anos se destacou pelas críticas ao Partido dos Trabalhadores. Em maio de 2016, entrou com pedido de impeachment contra Dilma Rousseff. Na sequência, apoiou a saída da presidente. Em maio deste ano, apoiou a greve dos caminhoneiros.

Em maio deste ano, ele se filiou PSL, com a benção de Jair Bolsonaro, depois de curta passagem pelo Patriota.