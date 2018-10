Tradicional na política, família Sarney sofre derrota nas urnas neste domingo

Sarney Filho não conseguiu se eleger senador pelo Maranhão (foto: Antonio Cruz/Agencia Brasil Brasilia ) Tradicional na política brasileira, a família Sarney foi derrotada nas urnas do Maranhão neste domingo. Roseana Sarney (MDB), filha do ex-presidente da República, José Sarney, não conseguiu ir para o segundo turno da disputa ao governo do estado. Na ocasião, ela ficou com 30% dos votos válidos, enquanto o atual governador, Flávio Dino (PCdoB), foi reeleito com, aproximadamente, 59%.









Outro membro da família que não conseguiu se eleger foi Sarney Filho (PV), também filho do ex-presidente. O então deputado federal e ex-ministro do meio ambiente de Michel Temer tentava uma vaga ao Senado Federal, entretanto acabou ficando em terceiro lugar na disputa com 13% dos votos válidos. No Maranhão, os candidatos que conseguiram o posto foi Weverton (PDT) e Eliziane Gama (PPS), 35% e 27%, respectivamente.





No entanto, nem tudo são lágrimas para os Sarney. O neto de José Sarney e filho do ex-ministro de Temer conseguiu sua reeleição ao cargo de deputado estadual no Maranhão. Com 38 anos, Adriano Sarney (PV) se elegeu, pela primeira vez, em 2014.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie