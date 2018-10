No RN, capitão Styvenson (Rede) e Zenaide Maia (PHS) são eleitos para o Senado

Com 100% das urnas apuradas, os candidatos Capitão Styvenson (Rede) e Zenaide Maia (PHS) estão tecnicamente eleitos para o Senado na disputa no Rio Grande do Norte. Eles terão oito anos de mandato a partir do ano que vem.



Os dois eleitos deixaram para trás o candidato Geraldo Melo (PSDB), com 13,14%, Garibaldi Alves Filho (MDB), com 12,93%, e Jácome (PODE), com 10,57%.



Styvenson Valentim é capitão da Polícia Militar do Rio Grande do Norte e disputou a primeira eleição. Por muitos anos, foi o comandante da Lei Seca no Estado e reconhecido pelo rigor na condução das blitzen no Estado. Ao longo da campanha, destacou que não utilizou recursos para programas eleitorais e que se tornou candidato devido ao clamor da população.



Zenaide Maia é atualmente deputada federal e sua candidatura ao Senado ganhou força no Rio Grande do Norte quanto ela votou contra o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e contra a aprovação da Reforma Trabalhista. Zenaide derrotou ex-ministro da Previdência Social e senador pelo Rio Grande do Norte, Garibaldi Alves Filho (MDB), que conquistou menos de 13% dos votos válidos.