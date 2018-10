'Não vamos escolher adversários', diz Anastasia ao votar em BH

Vamos esperar a resposta das urnas e que a democracia escolha nossos próximos rumos", disse Anastasia (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)

Anastasia chegou ao colégio acompanhado do candidato ao Senado Rodrigo Pacheco (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)

O candidato ao governo de Minas Gerais, senador Antonio Anastasia, do PSDB, acaba de votar no Colégio Arnaldo do Bairro Anchieta, Região Centro-Sul de BH. Acompanhado do candidato ao senado pelo DEM, deputado Rodrigo Pacheco, Anastasia votou às 8h30, de forma rápida e a sua seção estava praticamente vazia.Depois de digitar os números de seus candidatos, o senador reforçou sua postura de oposição ao atual governo do PT, mas evitou polemizar sobre o adversário num eventual segundo turno. "Não vamos escolher adversários. Nossa campanha foi pautada pela verdade e o encontro com as necessidades de Minas Gerais. Tanto o Fernando Pimentel, quanto o Romeu Zema, serão adversários de respeito e estamos preparados para um eventual segundo turno, como tem sido tradição no estado de Minas Gerais, nas eleições para cargos executivos", disse.Perguntado se pretendia ampliar sua base de apoios para o segundo turno, o candidato adotou uma postura prudente e preferiu aguardar o resultado do pleito. "Vamos esperar a resposta das urnas e que a democracia escolha nossos próximos rumos", disse.O senador seguiu com Rodrigo Pacheco para o Colégio São Tomás de Aquino, no Bairro São Bento, mesma região, para acompanhar o voto de seu aliado.