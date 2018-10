Ibope: Veja os resultados de pesquisas ao governo em MG, PR, PE, RJ, RN e RS

O Ibope divulgou na noite deste sábado, 6, pesquisas com as intenções de voto para os governos de seis Estados brasileiros. Todas as pesquisas ouviram eleitores entre 4, 5 e 6 de outubro. Os Estados pesquisados foram Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.



Na antevéspera da eleição, a pesquisa apontou um até então inédito empate técnico na disputa pela segunda colocação entre o atual governador Fernando Pimentel, do PT, com 20%, e o candidato do partido Novo, Romeu Zema, 18%. O senador Antonio Anastasia (PSDB), se mantém na liderança com 32%. A margem de erro é de 2 pontos, para mais ou para menos.



Na quarta colocação está o candidato do MDB, Adaclever Lopes, que se manteve com 4%, e João Batista Mares Guia (Rede), com 2%. Dirlene Marques, do PSOL, Claudiney Dulim, do Avante e Jordano Metalúrgico, do PSTU, tiveram um 1%. Treze por cento dos entrevistados disseram que votarão em branco ou anularão, e 9% disseram que não sabem em quem votarão.



O registro no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) é MG - 01559/2018, e o registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR - 08924/2018. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.



Paraná



Ratinho Junior (PSD) deve vencer o pleito para governador do Paraná já no primeiro turno. Ele aparece com 57% dos votos válidos, seguido da governadora e candidata à reeleição Cida Borghetti (PP), com 18%, e do deputado federal João Arruda (MDB), que aparece com 13%.



Na sequência do levantamento estão Dr. Rosinha (PT), com 5%; e Ogier Buchi (PSL), com 3%. Piva (PSOL), Priscila Ebara (PCO) e Professor Jorge Bernardi (REDE) aparecem com 1% das intenções de voto cada um. Geonísio Marinho (PRTB) e Professor Ivan Bernardo (PSTU) não pontuaram nesse último levantamento. (Leia mais aqui).



Registro no TRE: PR-07128/2018. Registro no TSE: BR-03369/2018. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.



Pernambuco



Há possibilidade de reeleição do governador Paulo Câmara (PSB) já neste domingo. Ele tem 51% dos votos válidos - quando são excluídos do cálculo os votos brancos, nulos e os que não sabem. O principal concorrente, o senador Armando Monteiro (PTB), tem 37%.



Em seguida vêm Dani Portela (PSOL) e Julio Lossio (Rede) empatados com 3%. Maurício Rands (PROS) alcançou 2% e Simone Fontana (PSTU) e Ana Patricia Alves (PCO), que retirou a candidatura esta semana, ambas com 1%. Brancos e nulos somam 13% e os que ainda não sabem em quem vão votar chega a 6%. (Leia mais aqui).



A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) com o protocolo 01373/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número 06946/2018. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.



Rio de Janeiro



O candidato do DEM ao governo do Estado do Rio, Eduardo Paes, lidera as intenções de voto segundo a pesquisa divulgada na noite deste sábado, 6, pelo Ibope.Paes tem 26% das intenções de voto.



Em segundo lugar está Romário (Podemos), com 17%, seguido por Indio da Costa (PSD) e Wilson Witzel (PSC), estes empatados com 10%. Em seguida aparecem Tarcísio Motta (PSOL), com 7%, Pedro Fernandes (PDT) e Marcia Tiburi (PT), empatados com 5%, Marcelo Trindade (Novo), André Monteiro (PRTB) e Dayse Oliveira (PSTU), os três com 1%. Luiz Eugenio, do PCO, não chegou a 1% das citações. Brancos e nulos somaram 13%, e 4% não souberam ou não quiseram responder. (Leia mais aqui).



A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.



Rio Grande do Norte



A senadora Fátima Bezerra (PT) tinha 45% das intenções de votos válidos para o governo do Rio Grande do Norte, de acordo com pesquisa Ibope divulgada na noite deste sábado, 6.



O ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo (PDT) tinha 32% dos votos válidos, enquanto o atual governador Robinson Faria (PSD) tinha 15%. Brenno Queiroga (Solidariedade) tinha 4% dos votos válidos. Enquanto isso, Dário Barbosa (PSTU), Freitas Junior (Rede), Heró Bezerra (PRTB) e Professor Carlos Alberto (PSOL) tinham 1% dos votos válidos cada um. (Leia mais aqui).



O registro no TRE é o RN-01962/2018 e no TSE é o BR-02615/2018. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.



Rio Grande do Sul



Eduardo Leite (PSDB) e José Ivo Sartori (MDB) devem se enfrentar no segundo turno. O levantamento divulgado neste sábado, 6, aponta o tucano com 38% dos votos válidos, ante 32% do emedebista.



Miguel Rossetto (PT) tem 14% dos votos válidos e é seguido por Jairo Jorge (PDT), com 11%. Mateus Bandeira (Novo) registra 3%. Júlio Flores (PSTU), Roberto Robaina (PSOL) e Paulo de Oliveira (PCO) têm 1% cada. Os votos válidos são aqueles contabilizados após descarte dos votos brancos e votos nulos. (Leia mais aqui).



A pesquisa foi encomendada pelo Grupo RBS e registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo RS-08318/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-01489/2018. A margem de erro é de 2 pontos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.