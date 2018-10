Campanha de Bolsonaro pede ajuda de eleitores para fiscalizar urnas

A campanha do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) está convocando eleitores do candidato a fiscalizarem as urnas de votação. Em vídeo gravado pelo presidente do partido, Gustavo Bebianno, e divulgado no site do PSL, ele pede que "meia hora antes do encerramento do horário da sessão", os eleitores compareçam a sua zona eleitoral e peçam acesso ao boletim de urna.



"É muito importante para nós fazer a totalização paralela dos votos para que, no futuro, caso necessário, possamos tomar as medidas judiciais cabíveis perante ao TSE", afirma.



A iniciativa é chamada por ele de "fiscais do Jair", que podem ser voluntários ou oficiais. "Mais informações sobre como proceder vocês podem ver no site", afirma.



Bebianno justifica que o sistema eleitoral brasileiro "não nos confere o nível de segurança e de certeza". "Dia 7 é o dia de nós cumprimos a nossa obrigação para com o Brasil. No entanto, isso não basta. Todos nós sabemos que as urnas eletrônicas, que o nosso sistema eleitoral, não nos confere o nível de segurança e de certeza que nós gostaríamos de ter, o que pode comprometer a democracia brasileira", diz.



O site explica que, por meio de um aplicativo, o "fiscal do Jair" pode escanear o boletim de urna. "O aplicativo lê o QR Code dos Boletins de Urna (BU) impressos nas Seções Eleitorais após o encerramento da votação oficial às 17 horas. Os BUs lidos são transmitidos e gravados em um servidor para uma totalização paralela. Atenção: O app Totalização Paralela é uma iniciativa independente. O PSL não se responsabiliza pelos dados coletados, sua divulgação ou armazenamento. Apoiamos esta iniciativa por acreditar que ela pode colaborar para a fiscalização das eleições, o que é benéfico para a sociedade e a democracia", explica o site.