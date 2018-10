CNT/MDA: Anastasia 31,5%; Pimentel 19,3%; Zema 14,2%

Nova rodada da pesquisa CNT/MDA aponta o senador Antonio Anastasia (PSDB) com 31,5% das intenções de votos, seguido do governador Fernando Pimentel (PT), que tenta a reeleição, com 19,3% da preferência do eleitorado. Zema, do Novo, aparece com 14,2%. Votos brancos, nulos e indecisos somaram 28,5%.



A pesquisa ouviu 2.002 eleitores em 82 municípios de dez regiões do estado entre os dias 3 e 4 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.



Se levados em consideração apenas os votos válidos, Anastasia está com 44%, Pimentel com 27% e Zema com 19,9%.



Em uma simulação de segundo turno entre Anastasia e Pimentel, o tucano vence a disputa com 45,5% dos votos, bem à frente dos 26,1% de Pimentel. Votos em brancos, nulos e de indecisos somam 28,5%.



Caso a disputa seja entre Anastasia e Zema, o primeiro venceria por 44,7% a 27,6%. Votos em branco, nulos e de indecisos somam 27,7%.



A pesquisa foi registrada no TSE sob os números MG-06081/2018 e BR-05535/2018.



Confira os números da pesquisa:

Antonio Anastasia (PSDB) 31,5%

Fernando Pimentel (PT) 19,3%

Romeu Zema (Novo) 14,2%

Adalclever Lopes (MDB) 2,5%

João Batista dos Mares Guia (Rede) 1,6%

Dirlene Marques (PSOL) 1,1%

Alexandre Flach (PCO) 0,4%

Jordano Metalúrgico (PSTU) 0,4%

Claudiney Dulim (Avante) 0,3%

Branco / Nulo 16,7%

Indeciso 11,8%



Na disputa pelo Senado, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) manteve a liderança com 24,3% das intenções de voto. A segunda vaga está embolada entre Rodrigo Pacheco (DEM), com 16,7%, e Carlos Viana (PHS), apontado por 16,3%. Os dois estão empatados tecnicamente. Os números são os seguintes:



Dilma Rousseff (PT) 24,3%

Rodrigo Pacheco (DEM) 16,7%

Jornalista Carlos Viana (PHS) 16,3%

Dinis Pinheiro (Solidariedade) 10,4%

Rodrigo Paiva (Novo) 9,5%

Fábio Cherem (PDT) 9,5%

Miguel Correa (PT) 6,1%

Coronel Lacerda (PPL) 5,7%

Bispo Damasceno (PPL) 4,8%

Professor Túlio Lopes (PCB) 3,5%

Vanessa Portugal Barbosa (PSTU) 2,6%

Duda Salabert (PSOL) 2,2%

Ana Alves (PCO) 1,3%

Kaká Menezes (Rede) 1,3%

Edson André (Avante) 0,7%

Branco / Nulo – 1a. citação 17,9%

Branco / Nulo – 2a. citação 22,1%

Indeciso – 1a. citação 14,2%

Indeciso – 2a. citação 30,7%