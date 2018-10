'Não sou tão mau assim. A esquerda nos dividiu e ficamos brigando entre nós', diz Bolsonaro em entrevista na Record

IS

(foto: Reprodução/R7)

O candidato do PSL a presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou na noite desta quinta-feira que uma vitória do PT nas eleições deste ano será 'o fim da nossa pátria' e a volta da corrupção ao Palácio do Planalto. Mas disse que, se derrotado, vai respeitar o resultado das eleições.

“Não podemos deixar que um partido que mergulhou o Brasil na mais profunda crise ética e moral volte para o poder. Tudo é conduizdo de dentro da cadeia por Lula, que conduz um fantoche seu, o Fernando Haddad”, afirmou o candidato, em entrevista à TV Record na noite desta quinta-feira.

Dizendo-se representante da direita e do conservadorismo, Bolsonaro completou que é preciso "dar um pé no traseiro" do socialismo e comunismo para evitar que o Brasil se transforme em uma Venezuela.



"Será o fim da nossa pátria se o PT conseguir chegar ao poder. Lamento, mas vou respeitar o resultado das eleições”, completou. Bolsonaro disse não acreditar em uma vitória no primeiro turno das eleições, mas que estará na segunda etapa contra Fernando Haddad.



Questionado sobre as acusações de homofobia, racismo e machismo, Bolsonaro afirmou que esses rótulos são inverídicos e usados por seus adversários porque não podem acusá-lo de atos de corrupção. Ele ainda comentou o movimento "Ele não", que reuniu milhares de pessoas nas ruas no final de semana, em sua maioria mulheres.



Para ele, o ato contrário à sua candidatura trouxe um efeito contrário – ele apresentou crescimento nas pesquisas de intenção de voto nesta semana – porque os eleitores estão vendo quem ele realmente é.



“Será que sou tão mau assim? Que eu quero o mal de mulheres, dos negros, dos gays? Não é verdade. Sempre preguei a união de todos nós. Não sou tão mau assim. A esquerda nos dividiu e ficamos brigando entre nós”, disse.

Bolsonaro afirmou ainda que o ato foi conduzido por artistas que vêm “mamando na Lei Rouanet”. “A lei é importante para o artista raiz, sertanejo, que traz a cultura brasileira”.

De acordo com o presidenciável, a sua bandeira é, ao contrário do que dizem dele, unir o país, defender a família e combater a violência. “Proponho unir o povo brasileiro, enquanto a esquerda sempre tentou nos desunir”, afirmou.

Ele completou que a esquerda tentou colocar negros contra brancos, ricos contra pobres e filhos contra pais – referindo-se à Lei da Palmada. “O Estado usurpa o poder para punir pais que proventura dão um tapa no bumbum para educar seu filho”, reclamou.



Facada



Sobre o ataque sofrido em Juiz de Fora, em 6 de setembro, Bolsonaro afirmou que somente dois dias depois teve noção da gravidade do ferimento.



O presidenciável evitou comentar sobre as investigações conduzidas pela Polícia Civil de Minas Gerais, mas firmou que o inquérito em Minas foi conduzido por um delegado que é “homem de confiança” do governador Fernando Pimentel (PT), aliado de Fernando Haddad.



A entrevista foi gravada na tarde desta quinta-feira na casa do candidato, no Rio de Janeiro. De acordo com a emissora, a entrevista foi interrompida diversas vezes por ordem médica, para que o presidenciável pudesse descansar. A orientação médica é que Bolsonaro não pode falar mais que 10 minutos – o que justificou atestado médico para que ele não participasse do debate transmitido nesta noite na TV Globo.

A transmissão da entrevista da Record ocorreu simultaneamente ao início do debate da Globo, e durou cerca de 30 minutos.