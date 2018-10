Anastasia muda o tom mas continua defendendo o voto útil em MG

O senador Antonio Anastasia disse querer voltar ao governo para 'ajudar' a colocar a casa em ordem (foto: Reprodução)

Depois das críticas dos adversários por causa da propaganda que fez pedindo o voto útil para encerrar a disputa ao governo de Minas no primeiro turno, o senador Antonio Anastasia (PSDB) mudou as inserções na televisão no último dia de propaganda e adotou um tom menos enfático.Na nova peça, a apresentadora diz respeitar o direito do eleitor e afirma que eles podem votar em quem quiserem, porém “lembra” que a decisão pode ajudar a encerrar o “desgoverno” do PT já no dia 7 de outubro. "O seu direito de escolher em quem votar é legítimo, mas também é válido pensar em quem você não quer que ganhe de jeito nenhum. Com todo o respeito pelo seu voto, pense sobre isso nos próximos dias e na hora de votar você decide", diz a campanha tucana.Antes, a campanha havia mostrado eleitores conversando e avisando que era preciso mudar o voto para evitar um segundo turno.No último programa, Anastasia usou a música “Óh Minas Gerais” e apostou em mostrar os apoios de populares e setores da sociedade que conseguiu durante a campanha. “Tem que trabalhar, tentar melhorar a situação, que não está boa para ninguém”, diz o senador tucano, em conversa com uma senhora à mesa, com café e bolo.Na mensagem final, Anastasia disse que só terá êxito se fizer um governo “completamente diferente do padrão até hoje feito em Minas Gerais. Entre os pontos abordados nas conversas com eleitores exibidas, ele fala em levar tratamento de água e esgoto a todos e revitalizar bacias hidrográficas.Anastasia diz ainda que trazer a sensação de segurança ao estado é uma de suas prioridades. “Vamos fazer um trabalho muito firme, muito vigoroso, para que esse estado vá adiante”, disse.Ele encerrou as propagandas sem que o colega de Senado Aécio Neves (PSDB), de quem foi vice-governador e secretário, tivesse qualquer participação durante toda a campanha.Anastasia diz que resolveu se candidatar novamente para “ajudar a colocar em ordem” a casa. O tucano encerra dizendo que, com uma equipe técnica, vai colocar Minas nos trilhos do desenvolvimento.