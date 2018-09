Anastasia diz que ainda acredita em Alckmin: 'Sou taurino'

Anastasia afirmou que Alckmin ainda estará no segundo turno das eleições (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O senador Antonio Anastasia (PSDB) afirmou neste sábado que não vai se posicionar sobre quem apoiará no segundo turno das eleições, caso a disputa fique mesmo entre os candidatos do PSL, Jair Bolsonaro, e do PT, Fernando Haddad. “Podem perguntar 500 horas que eu vou dizer que vou votar e fazer campanha para o Geraldo Alckmin até o último momento”, afirmou.O tucano apelou para o zodíaco para justificar a insistência. “Sou taurino e taurino é teimoso. Calma que temos ainda uma semana de eleição e ainda acredito em Geraldo Alckmin”, disse.Anastasia negou que tenha havido um constrangimento por causa da declaração do seu vice na chapa, o deputado federal Marcos Montes (PSD), de que seria preciso “dar as mãos” a Bolsonaro no segundo turno. Segundo o candidato a governador, o companheiro de chapa tratou de uma hipótese. “Ele votará e estamos fazendo campanha para o Alckmin”.Sobre Minas, Anastasia disse trabalhar com a possibilidade de uma eleição de dois turnos, apesar de as últimas pesquisas deixarem isso em aberto.