Bolsonaro 31%, Haddad 24%; aponta pesquisa BTG Pactual

(foto: Montagem/EM/D.A Press)

Nova rodada de pesquisa BTG Pactual, divulgada nesta segunda-feira, mostra que o candidato do PSL a presidente da República, o deputado federal Jair Bolsonaro, se mantém na liderança da disputa com 31% da preferência do eleitorado. No entanto, o candidato oscilou negativamente dois pontos percentuais em relação à última pesquisa, divulgada na semana passada.O segundo colocado, Fernando Haddad (PT), oscilou positivamente um ponto percentual, atingindo no levantamento 24% das intenções de voto dos 2 mil entrevistados entre dos dias 28 e 29 de setembro.Geraldo Alckmin (PSDB) assumiu a terceira colocação, com 11%, seguido de Ciro Gomes (PDT), apontado como o preferido de 9% dos eleitores que responderam ao questionário.João Amoedo (Novo) atingiu 5% das intenções de voto, ultrapassando a ex-senadora Marina Silva (Rede), agora na sexta colocação com 4%.Henrique Meirelles (MDB) e Alvaro Dias (Podemos) aparecem empatados com 2%, enquanto os demais presidenciáveis têm 1% das intenções de votos, cada um. Indecisos, votos brancos e nulos somam 12%.Em uma simulação de segundo turno entre os dois primeiros colocados, eles aparecerem tecnicamente empatados: 43% para Haddad e 42% para Bolsonaro. Isso porque a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.Também aparecem tecnicamente empatados com Bolsonaro em um eventual segundo turno, embora numericamente na frente do militar reformado, Ciro Gomes (45% a 41%) e Alckmin (42% a 41%).A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-05879/2018.