Ibope e Datafolha divulgam ao menos três pesquisas na próxima semana

O Ibope e o Datafolha registraram no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um total de mais três pesquisas de intenção de voto para presidente com previsão de divulgação para a próxima semana, a última antes da realização do primeiro turno, no dia 7.



O Ibope, em parceria com o jornal O Estado de S.Paulo e a TV Globo, deve divulgar na segunda-feira, 1, e quarta-feira, 3, levantamentos com 3.010 eleitores de todo o Brasil. As pesquisas foram registrados sob os códigos BR-08650/2018 e BR-08245/2018, respectivamente.



Já o Datafolha vai entrevistar 3.240 pessoas na próxima terça-feira, 2. O resultado tem previsão de divulgação no mesmo dia. O código da pesquisa no TSE é BR-03147/2018.



Segundo o último Ibope, divulgado em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) no dia 26, Jair Bolsonaro (PSL) oscilou negativamente de 28% para 27% das intenções de voto em relação ao levantamento anterior, mesmo movimento de Fernando Haddad (PT), que passou de 22% para 21%. Ciro Gomes (PDT) oscilou um ponto porcentual para cima, alcançando 12%. Geraldo Alckmin (PSDB) manteve 8% e Marina Silva oscilou positivamente um ponto, chegando a 6%.



Já o último levantamento do Ibope, divulgado na madrugada do dia 20, deu Bolsonaro com 28%, Haddad (PT) com 16%, Ciro com 13%, Alckmin com 9% e Marina com 7%.