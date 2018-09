Ibope: Dilma lidera para o Senado, com 26%; Viana e Dinis têm 15% e Pacheco, 14%

Dilma Rousseff, que participou ontem de ato em BH com Manuela D'Ávila, continua na liderança na disputa pelo Senado (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A pesquisa Ibope para o Senado em Minas indicou disputa acirrada pela segunda vaga ao Senado. A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) continua na liderança, com 26% das intenções de voto. Na sequência, aparecem Dinis Pinheiro (SD) e o jornalista Carlos Viana (PHS), empatados com 15%; e Rodrigo Pacheco, com 14% das intenções de votos.A corrida segue acirrada, pois o levantamento também apontou haver muitos votos em aberto. Isso porque 37% dos eleitores não sabem ainda em quem vão votar no segundo nome.Confira abaixo o desempenho dos 14 candidatos no levantamento, feito entre 24 e 26 de setembro:Dilma Rousseff (PT): 26%Dinis Pinheiro (SD): 15%Jornalista Carlos Viana (PHS): 15%Rodrigo Pacheco (DEM): 14%Fábio Cherem (PDT): 9%Rodrigo Paiva (Novo): 7%Bispo Damasceno (PPL): 6%Coronel Lacerda (PPL): 6%Miguel Correa (PT): 5%Duda Salabert (PSOL): 3%Professor Túlio Lopes (PCB): 3%Vanessa Portugal (PSTU): 3%Ana Paula Alves (PCO): 2%Edson André dos Reis (Avante): 2%Kaká Menezes (Rede): 2%Brancos/nulos para 1ª vaga: 18%Brancos/nulos para 2ª vaga: 26%Não sabe: 37%