Ibope/PR: Ratinho Junior lidera com 44%; Cida Borghetti tem 17% e Arruda, 10%

Pesquisa Ibope divulgada nesta quinta-feira, 27, a terceira desde o início da campanha das eleições 2018, mostra que o candidato Ratinho Junior (PSD) continua favorito na disputa pelo governo do Paraná, com 44% das intenções de voto. Ele oscilou positivamente dentro da margem de erro de três pontos porcentuais, na comparação em relação à pesquisa anterior do mesmo instituto, divulgada no início do mês, em que estava com 42%. Na primeira pesquisa, de 22 de agosto, Ratinho era citado por 33% dos eleitores.



Os dois candidatos que aparecem na sequência subiram quatro pontos porcentuais, cada um, nas citações dos eleitores em relação ao último levantamento: a governadora e candidata à reeleição Cida Borghetti (PP) tinha 13% e agora tem 17%; e o deputado federal João Arruda (MDB) passou de 6% para 10%. Na pesquisa de agosto, Cida tinha 15%, e Arruda, 5%.



Dr. Rosinha (PT) aparece em quarto lugar no último levantamento, com 6% das intenções de voto. Ele tinha 4% na pesquisa anterior, e 3% na divulgada em agosto.



Na sequência do levantamento aparecem Ogier Buchi (PSL), com 2%; e Piva (PSOL), Professor Ivan Bernardo (PSTU), Priscila Ebara (PCO) e Jorge Bernardo (REDE), todos com 1% cada um. Geonísio Marinho (PRTB) não pontuou.



O Ibope também detectou que diminuiu o porcentual de eleitores paranaenses que estão em dúvida ou votariam em branco ou nulo para o cargo de governador do Estado, em relação ao levantamento anterior do instituto. No início do mês, brancos e nulos somaram 16% e agora representam 9% dos eleitores. Não souberam ou não opinaram eram 14% e agora somam 9% das declarações.



Segundo turno



Ratinho Junior também é favorito na corrida eleitoral do Paraná nos cenários de segundo turno. Numa eventual disputa com Cida Borghetti, ele teria 56% dos votos contra 24% da governadora. Disputando com João Arruda, o candidato do PSD teria 60% contra 20% do emedebista.



Já num eventual cenário de segundo turno entre Arruda e Cida, a atual governadora teria 41% das intenções de voto contra 29% do deputado federal.



Espontânea e rejeição



Na modalidade espontânea, em que o pesquisador pergunta ao eleitor em quem ele pretende votar sem apresentar a relação de candidatos, Ratinho Junior tem 25% das intenções de voto, seguido de Cida Borghetti, com 8%, João Arruda, com 4%; e Dr. Rosinha (PT), com 3%; e Ogier Buchi, que tem 1% das intenções de voto. Os demais candidatos não pontuaram nessa modalidade. Brancos e nulos somaram 14%, e não souberam responder, 42%.



Na análise de rejeição, o candidato petista Dr. Rosinha aparece em primeiro, com 24%, seguido de Cida Borghetti, com 20%; Ratinho Junior, com 14%; e João Arruda com 12%. Os demais candidatos oscilaram entre 5% e 9% de rejeição. Segundo o instituto, 8% dos eleitores votariam em qualquer postulante ao cargo. Não souberam responder somaram 29%.



A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 1.204 eleitores entre os dias 24 e 26 de setembro. Registro no TRE: PR-07128/2018. Registro no TSE: BR-03369/2018. O nível de confiança é de 95%.