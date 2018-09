''Cada bala disparada pelo revólver do Bolsonaro atinge a população'', afirma Alckmin

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press )

O candidato do PSDB. Geraldo Alckmin, criticou, nesta quinta-feira, as declarações do vice na chapa de Jair Bolsonaro (PSL), general Hamilton Mourão, sobre o 13º salário. ''Mourão falou que o 13º é uma jabuticaba. Inadmissível isso. Cada bala disparada pelo revólver do Bolsonaro atinge a população'', disse o tucano, que cumpre agenda em Belo Horizonte.Em caminhada pelo Barreiro, ao lado do senador Antonio Anastasia (PSDB), o candidato também minimizou as declarações do candidato a vice-governador de Minas Marcos Montes em apoio ao candidato Jair Bolsonaro.O tucano afirmou que 10 dias é tempo suficiente para crescer nas pesquisas e que conta com o apoio dos candidatos aliados em todos os estados.No entanto, nos santinhos distribuídos pelos candidatos da chapa durante o evento estavam preenchidos apenas os espaços para o próprio deputado e para o governador.Alckmin fez campanha na Avenida Sinfrônio Brochado, onde cumprimentou comerciantes e parou em uma padaria para lanchar.Ele considerou ''futricas da imprensa'' a repercussão da declaração de Marcos Montes em apoio a Bolsonaro.Sobre o assunto, Anastasia minimizou o assunto. "Marcos Montes se referiu a uma hipótese apenas. Uma hipótese que não vai se configurar. Falou de maneira figurativa. Nosso candidato é Geraldo Alckmin, estamos aqui com ele e vamos ganhar a eleição", afirmou o senador ao comentar o apoio de seu vice a Bolsonaro.Alckmin afirmou que, caso eleito, pretende reforçar o apoio federal ao hospital do Barreiro. ''O primeiro compromisso com a saúde é não ter leitos ociosos. Temos 30 mil leitos desativados no Brasil. Precisamos reativá-los. Também aumentar as vacinas e reduzir a violência. Nossos jovens estão morrendo em função da criminalidade'', disse.