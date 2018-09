Filho de Bolsonaro desafia Lindbergh a fazer exame toxicológico

Pesquisa Ibope

Flávio Bolsonaro e Lindbergh Farias disputam a eleição ao Senado (foto: Dida Sampaio/Estadão Conteúdo DF e Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O deputado estadual e candidato ao senado pelo PSL, Flávio Bolsonaro, partiu para o ataque pessoal ao seu oponente na disputa eleitoral, o senador Lindberg Farias (PT), que tenta a reeleição. "Te desafio a fazer um exame toxicológico para ver quem está limpo para disputar uma vaga ao senado", reagiu o deputado ao responder a um tweet de Lindbergh.O petista, por sua vez, provocou o adversário afirmando que a campanha que faz ao Senado "só cresce e estamos empatados tecnicamente com o filho de Bolsonaro", para em seguida atacar: "Machismo, racismo, homofobia, intolerância, mais perda de direitos pelo povo trabalhador não podem chegar ao Senado."O filho de Bolsonaro ameaça ainda Lindberg Farias de processá-lo na Justiça: "Você terá que provar na Justiça que sou racista, homofóbico, etc, não vou deixar passar mais esse seu crime ileso. Seu delírio é livre, Lula não!, encerrou o deputado.Pesquisa Ibope divulgada nessa terça-feira para a disputa eleitoral a duas vagas ao Senado pelo Rio de Janeiro registra o ex-prefeito do Rio em primeiro, com 27%; Flávio Bolsonaro, 22%; e Lindbergh, 19%.