Presidenciáveis tiram a economia do foco das discussões eleitorais

(foto: CB/D.A Press)

Na parede do comando da campanha de Bill Clinton se lia: “A economia, estúpido”. A frase explicava por que o democrata subia, apesar de o republicano George Bush, o pai, ter saído vitorioso da guerra do Iraque. O fato é que a evolução da renda nos Estados Unidos exibia números ruins naquela campanha presidencial de 1992.Hoje, quando o Brasil se recupera lentamente da maior recessão da história, assuntos como crescimento econômico, impostos, previdência e desemprego tinham tudo para protagonizar as discussões. Mas não é o que se vê. “Esta eleição não é sobre economia”, explica o ex-diretor do Banco Central Alexandre Shwartsman. “A palavra-chave da disputa hoje é corrupção. Por isso, quem lidera é um outsider da política”, completa ele, em referência ao candidato do PSL, Jair Bolsonaro.A análise do cientista político Geraldo Tadeu, professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), vai na mesma linha. “Mesmo que a economia estivesse muito bem, haveria problema pela ligação dos candidatos com o governo Temer. Pesa muito a corrupção como referencial”, explica.Para Paulo Calmon, diretor do Instituto de Ciência Polícia da Universidade de Brasília (Ipol/UnB), a economia deverá ter destaque maior no segundo turno. “Na nova etapa, os candidatos deverão ter de apresentar as possíveis escolhas para o cargo de ministro da Fazenda. A capacidade de gestão econômica de um candidato importa em todas as eleições presidenciais. Mas nessa, de fato tem um peso um pouco menor do que se imaginava antes”, diz.O professor da UnB explica que todos os temas tradicionalmente tratados em campanhas, incluindo saúde e educação, estão ofuscados, neste primeiro turno, pela polarização política. “Minha hipótese é que três fatores contam hoje, para grupos diferentes de pessoas. O primeiro é a busca pela novidade, com rejeição da corrupção e dos partidos tradicionais. Outra é a preocupação com direitos sociais e a solidariedade com minorias. A terceira, é a dimensão redistributiva, incluindo o Bolsa Família”, elenca. Bolsonaro é forte no primeiro aspecto. O petista Fernando Haddad, no segundo e no terceiro. Por isso, eles lideram as pesquisas de intenção de voto. No levantamento divulgado ontem pelo Ibope, eles têm, respectivamente, 28% e 22% das intenções de votos.Geraldo Alckmin, do PSDB, partido que apoiou o governo do presidente Michel Temer, e Henrique Meirelles (MDB), ex-ministro da Fazenda, são os candidatos que pretendiam apostar na percepção do eleitor de terem ajudado o país a sair da crise, e de que poderiam fazer o Produto Interno Bruto (PIB) crescer de forma mais forte. Mas eles têm, respectivamente, apenas 8% e 2% das intenções de votos de acordo com o Ibope. Juntos, somam menos intenções de votos do que o terceiro colocado, Ciro Gomes (PDT), com 11%.“Alckmin queria faturar com a melhora da economia, mas não consegue. O eleitor está indignado. É possível, ainda, que ele cresça, caso conquiste uma parcela do que hoje é o ‘não voto’ nas pesquisas”, analisa Tadeu. O “não voto”, para os cientistas políticos, é a parcela dos que hoje se declaram indecisos nas pesquisas, ou então, informam os entrevistadores que pretendem não participar da eleição ou anular a escolha na urna eletrônica.A economia brasileira corre risco de encerar o ano com desempenho ainda pior do que em 2017, quando o PIB cresceu só 1%. Vêm se frustrando as expectativas de que o país sairia com força da crise. Mas o fato é que a situação não tem semelhança com o que se via há dois anos, que o país estava mergulhado na recessão. “O quadro estaria melhor com a reforma da Previdência. Mas não é por um ou dois pontos percentuais a menos no desemprego que a situação dos candidatos reformistas estaria melhor. O fato é que os candidatos reformistas não se viabilizaram”, destaca Schwartsman.