Do monte, Daciolo dá lição de 'economia' a Meirelles; saiba por quê

Empatados nas pesquisas

Do Monte das Oliveiras, onde está orando e jejuando por um milagre para chegar ao Palácio do Planalto, o deputado federal Cabo Daciolo (Patriota) gastou até agora R$ 738,37 na inusitada ‘campanha’ ao Palácio do Planalto e não tirou nenhum centavo do bolso. Empatado tecnicamente com ele nas pesquisas, o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles acumulou uma despesa de R$ 43.352.456,91, que pagará com o próprio dinheiro.O presidenciável do MDB, que é engenheiro de formação e se apresenta como o candidato que entende de economia, não economizou nos gastos na campanha que, pelas últimas pesquisas, parece não ter muita chance de emplacar. Quase tudo foi gasto com produtoras de TV para os programas eleitorais. Ele investiu R$ 45 milhões em recursos próprios para concorrer à vaga do ex-patrão e companheiro de partido, o presidente Michel Temer (MDB).Já Cabo Daciolo, que escolheu jejuar no monte em vez de viajar pelo país, gastou todos os R$ 738,37 com taxa de administração do financiamento coletivo. O curioso é que o retorno em arrecadação foi de mais de 12 vezes do valor gasto. Ele conseguiu até agora R$ 9,1 mil.O valor gasto por Daciolo é quase 59 mil vezes menor que o candidato do MDB, Henrique Meirelles.Já nas pesquisas eleitorais, os dois ocupam o mesmo patamar. No último levantamento do DataFolha na quarta-feira (19), Meirelles aparece com 2% das intenções contra 0% de Daciolo. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para menos ou para mais, eles estão tecnicamente empatados. Na pesquisa Ibope de terça-feira (18), Meirelles tinha os mesmos 2% e Daciolo 1%. A margem de erro foi de três pontos percentuais.