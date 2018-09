Leonardo Quintão reedita 'joinha' de 2008: agora, ele pede 'um like'

Você se lembra do “Dá um joia aí!”?. Era o bordão da campanha do então candidato a prefeito de BH pelo MDB em 2008 Leonardo Quintão. Agora candidato a deputado federal, Quintão resolveu reeditar a propaganda política com uma roupagem mais moderna, de acordo com a linguagem das redes sociais. Na internet, ele pede com o polegar levantado: “Deixa um like aí!” .